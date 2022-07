Calciomercato Juve | il Bayern Monaco prepara un nuovo assalto a De Ligt

(Di domenica 17 luglio 2022) Iluna De: ladisposta a trattare, ma non a deprezzare il calciatore Come riportato da dall Gazzetta dello Sport, ilè pronto a lanciare una Matthijs De. Ad inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare una nuova proposta sul tavolo dellache, intanto, ha confermato la propria posizione. Bianconeri disposti a trattare, ma nessuna intenzione di deprezzare il valore del giocatore che intanto continua ad allenarsi al JTC con la solita serietà e il solito impegno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Un saluto a #DeLigt Arriveranno altri che considerano la #Juventus un punto di arrivo. I giocatori passano la #Juve r… - Gazzetta_it : De Ligt al Bayern, e poi Pau Torres: la Juve ha fretta #calciomercato

Ad inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare una nuova proposta sul tavolo della Juventus che, intanto, ha confermato la propria posizione. Il futuro di de Ligt continua a tenere banco in casa Juventus.