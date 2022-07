?? – Trasferimenti | Lisandro Martinez Ajax firma per il Manchester United

(Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-17 16:51:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da L’Équipe:sarà mancuniano. Ilha ufficializzato l’arrivo del difensore centrale questa domenica, soggetto a visite mediche. Nonostante sia stato corteggiato anche dall’Arsenal, il nazionale argentino (24 anni, 7 presenze) sarà la terza recluta estiva dei Red Devils, dopo gli arrivi di Tyrell Malacia e Christian Eriksen. L’operazione ammonta a 57 milioni di euro, a cui si potrebbero aggiungere ulteriori 10 milioni, come precisato dall’. Usato solo come difensore centrale, sua posizione preferita, con l’in questa stagione,può giocare anche da pistone sinistro o da centrocampo. Sebbene il suo esercizio sia terminato a marzo a ...

