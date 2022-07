“Vogliamo governare con gente che ha piedi ben piantati per terra, no ai teatrini”, ‘avverte’ Salvini (Di sabato 16 luglio 2022) L’occasione è data dalla festa che la Lega sta tenendo nel comasco, a Lezzeno, e qui Salvini ha preso la parola sapendo (visto il momento) che le sue parole sarebbero state ‘amplificate’ fino ad arrivare a Palazzo Chigi e dintorni: “Noi Vogliamo governare con gente che ha piedi ben piantati per terra. Faremo quello che serve all’Italia e non siamo disposti a partecipare al teatrino di questi giorni in cui le marionette Conte e Di Maio dicono una cosa la mattina e una alla sera“. Salvini: “O c’è qualcuno che ha voglia di lavorare seriamente nei prossimi mesi o tanto vale restituire la parola agli italiani” Quindi il leader del Carroccio è subito partito caricando a testa bassa: “Noi non ci mettiamo a fare il teatrino con Conte, Letta, Di Maio e Renzi. ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 luglio 2022) L’occasione è data dalla festa che la Lega sta tenendo nel comasco, a Lezzeno, e quiha preso la parola sapendo (visto il momento) che le sue parole sarebbero state ‘amplificate’ fino ad arrivare a Palazzo Chigi e dintorni: “Noiconche habenper. Faremo quello che serve all’Italia e non siamo disposti a partecipare al teatrino di questi giorni in cui le marionette Conte e Di Maio dicono una cosa la mattina e una alla sera“.: “O c’è qualcuno che ha voglia di lavorare seriamente nei prossimi mesi o tanto vale restituire la parola agli italiani” Quindi il leader del Carroccio è subito partito caricando a testa bassa: “Noi non ci mettiamo a fare il teatrino con Conte, Letta, Di Maio e Renzi. ...

