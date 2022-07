VIDEO Golf, British Open 2022: le emozioni e gli highlights del secondo round (Di sabato 16 luglio 2022) L’ultimo Major della stagione, The Open Championship, è arrivato a metà strada. In testa all’edizione numero 150, ospitata dal prestigiosissimo Old Course di St. Andrews, c’è l’australiano Cameron Smith, autore di un secondo round eccezionale da 64 colpi. Una seconda giornata ricca di colpi straordinari con palline imbucate direttamente dal rough, approcci millimetrici e putt dalla lunghissima distanza. Tra i grandissimi protagonisti anche Cameron Young, Rory McIlroy e Viktor Hovland, in un torneo che ha già dovuto salutare il campione in carica Collin Morikawa. Nel moving day saranno presenti anche due dei tre azzurri presenti ai nastri di partenza. Si tratta dell’ottimo Filippo Celli, amateur in grado di chiudere il giro 5 sotto PAR, e del veterano Francesco Molinari, vincitore di questo torneo nel 2018. Andiamo a rivivere tutte le ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) L’ultimo Major della stagione, TheChampionship, è arrivato a metà strada. In testa all’edizione numero 150, ospitata dal prestigiosissimo Old Course di St. Andrews, c’è l’australiano Cameron Smith, autore di uneccezionale da 64 colpi. Una seconda giornata ricca di colpi straordinari con palline imbucate direttamente dal rough, approcci millimetrici e putt dalla lunghissima distanza. Tra i grandissimi protagonisti anche Cameron Young, Rory McIlroy e Viktor Hovland, in un torneo che ha già dovuto salutare il campione in carica Collin Morikawa. Nel moving day saranno presenti anche due dei tre azzurri presenti ai nastri di partenza. Si tratta dell’ottimo Filippo Celli, amateur in grado di chiudere il giro 5 sotto PAR, e del veterano Francesco Molinari, vincitore di questo torneo nel 2018. Andiamo a rivivere tutte le ...

