Uomini e Donne, retroscena shock: “Mi hanno impedito di frequentare Matteo Ranieri” (Di sabato 16 luglio 2022) Una dama di Uomini e Donne, apprezzata per il suo carattere forte e schietto, ha rivelato un incredibile retroscena della trasmissione: avrebbe chiesto agli autore di poter corteggiare Matteo Ranieri, ma le sarebbe stata negata la possibilità. La dama era arrivata in trasmissione per corteggiare Diego Tavani. Nonostante il tabaccaio in quel momento stesse già L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 16 luglio 2022) Una dama di, apprezzata per il suo carattere forte e schietto, ha rivelato un incredibiledella trasmissione: avrebbe chiesto agli autore di poter corteggiare, ma le sarebbe stata negata la possibilità. La dama era arrivata in trasmissione per corteggiare Diego Tavani. Nonostante il tabaccaio in quel momento stesse già L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

trash_italiano : L'#InstagramDown ormai puntuale come Uomini e Donne alle 14.45 - lauraboldrini : Le donne, dice l’#Inps, guadagnano in media il 25% in meno degli uomini, contrariamente a quanto stabilito da Costi… - rubio_chef : Solo a giugno gli occupanti nazisti dell’esperimento coloniale d’occupazione e apartheid israeliano hanno arrestato… - Toxophoros : tornato da 10 minuti e ci ha già provato con donne, uomini e alieni. Letteralmente in quest'ordine. Jack Harkness i… - infoitcultura : Cosa sta succedendo tra Luca Salatino e Soraia Ceruti? « News e Anticipazioni Uomini e Donne -