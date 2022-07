Ultime Notizie – Napoli | morta vicesindaco Maria Filippone

(Di sabato 16 luglio 2022) E’die assessore con delega all’Istruzione. Aveva 68 anni.era ricoverata da oltre un mese nel reparto di Cardiologia del policlinico universitario della Federico II. Il sindaco diGaetano Manfredi, tutti gli assessori e l’intera Amministrazione comunale “si stringono forte alla famiglia” di“per la dolorosa perdita”. “Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune”, dichiara Manfredi. “Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città”, aggiunge Manfredi. “Sono vicino alla famiglia della professoressa Mia, prematuramente ...

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - pccpla : RT @junews24com: Zaniolo Juve, si insiste sullo scambio. La risposta della Roma - - junews24com : Zaniolo Juve, si insiste sullo scambio. La risposta della Roma - -

Sky Tg24

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo A seguito del grande successo ottenuto dall'asta solidale organizzata da ...estiva di show musicali tra le...L'uomo, che alleelezioni comunali si era anche candidato come consigliere nel movimento popolare 'Nuova Lanciano', è conosciutissimo in città. Anche per il lavoro che svolgeva. La coppia ha ... Crisi governo, la diretta: si allontana il Draghi bis. Oggi il Consiglio dei 5 Stelle Triestini incuriositi questa mattina, sabato 16 luglio 2022, per la presenza a Barcola di un concittadino che si è presentato sul lungomare vestito con una tuta da sci, dotato di sci (veri) e bacchett ...LANCIANO – I Carabinieri di Lanciano stanno indagando sulla morte tragica di Anna Maria D’Eliseo, 60 anni, collaboratrice scolastica all’istituto Eroi Ottobrini di Lanciano, di 60 anni, trovata impicc ...