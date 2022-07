Torino, dramma per il portiere della Juve femminile: l'ex compagna trovata morta in casa, si erano lasciate da poco (Di sabato 16 luglio 2022) L'ex compagna di Pauline Peyraud - Magnin , portiere della nazionale francese femminile e della Juventus , è stata trovata morta a inizio luglio. Camille Suzon Chantal Nell aveva 27 anni e da almeno ... Leggi su leggo (Di sabato 16 luglio 2022) L'exdi Pauline Peyraud - Magnin ,nazionale francesentus , è stataa inizio luglio. Camille Suzon Chantal Nell aveva 27 anni e da almeno ...

