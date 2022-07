Storia di Liza | 4 anni e sindrome di down uccisa dalle bombe di Putin mentre andava dal logopedista

(Di sabato 16 luglio 2022) L'ennesimo crimine di guerra die dei suoi scherani. È morta giovedì mattina in un attacco missilistico russo nella città di Vinnytsia, in Ucraina centrale.Dmitrieva aveva quattro, ...

Nei video appena successivi si vedenel centro educativo che usa dei fogli colorati, mentre partecipa alla seduta di logopedia. Qualche minuto prima delle 11, madre e figlia escono e si spostano ...era una bambina dolcissima con la sindrome di Down, aveva solo quattro anni ", racconta, "conosco la sua famiglia perché ricevono aiuti dal Comune. So che la sua, il suo passeggino rosa,...È morta giovedì mattina in un attacco missilistico russo nella città di Vinnytsia, in Ucraina centrale. Liza Dmitrieva aveva quattro anni, compiuti nel pieno della guerra, e aveva la sindrome di down ...La galleria di Potsdamer Platzdi Alexandra Cedrino Berlino 1930. Dopo la morte della madre Anna, Alice Waldmann, studentessa di storia dell’arte, si trasferisce da Vienna a Berlino per conoscere sua n ...