Sottil dopo l’amichevole contro l’Union Berlino: «Sono contento e sapevamo che sarebbe stata tosta» (Di sabato 16 luglio 2022) . Le parole del tecnico dell’Udinese Andrea Sottil ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dell’Udinese dopo il pareggio per 3-3 nell’amichevole contro l’Union Berlino. Ecco le parole del tecnico bianconero: «sapevamo che sarebbe stata tosta. Sono contento perché siamo stati ordinati tatticamente. Sappiamo che dobbiamo migliorare, sui gol subiti potevamo fare meglio, ma siamo qui per lavorare e l’atteggiamento era quello giusto. Sono tutti indispensabili per raggiungere l’obiettivo finale, che è vincere. Il fatto che sia entrato a freddo e abbia segnato una doppietta è un bel segnale, ma tutti si Sono fatti trovare pronti». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) . Le parole del tecnico dell’Udinese Andreaha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dell’Udineseil pareggio per 3-3 nel. Ecco le parole del tecnico bianconero: «cheperché siamo stati ordinati tatticamente. Sappiamo che dobbiamo migliorare, sui gol subiti potevamo fare meglio, ma siamo qui per lavorare e l’atteggiamento era quello giusto.tutti indispensabili per raggiungere l’obiettivo finale, che è vincere. Il fatto che sia entrato a freddo e abbia segnato una doppietta è un bel segnale, ma tutti sifatti trovare pronti». L'articolo ...

