Scherma | Fiamingo | “Ai Mondiali obiettivo medaglia | io e Greg guardiamo a Parigi 2024”

Leggi su sportface

(Di sabato 16 luglio 2022) Rossellaè pronta per ide Il Cairo 2022, dove proverà a bissare (e magari migliorare) il bottino di due argento degli Europei di Antalya di poche settimane fa. “Se me l’avessero detto prima di partire per la Turchia che avrei vinto due medaglie, ci avrei messo la firma perché arrivavo dopo alcuni anni po’ duri – spiega la spadista siciliana in un’intervista al Corriere dello Sport -. Era dal 2019 che non facevamo un Europeo e avevo tanta voglia di tornare quella di prima. Ai, senza sbilanciarmi troppo, l’base è di andare a“. Un movimento, quello dellaitaliana, che sembra già in ripresa dopo la “deludente” spedizione olimpica di Tokyo 2020: “Il problema è che vi abbiamo abituato benissimo – dice ridendo...