Ricky Martin difeso dal fratello dopo l’accusa di violenza domestica: “Nostro nipote soffre di problemi mentali” (Di sabato 16 luglio 2022) Ricky Martin è nella bufera dopo le accuse di molestie. Secondo le indiscrezioni riportate dal programma televisivo argentino “La tarde” e dal periodico “El Pais”, sarebbe stato il nipote Dennis, figlio della sorellastra Vanessa Martin, ad accusare il cantante di violenza domestica. La persona che avrebbe subito gli abusi che hanno fatto scattare un provvedimento restrittivo nei confronti dell’artista fa parte quindi della famiglia. La notizia delle accuse nei confronti di Ricky Martin era trapelata nei giorni scorsi ma ora è chiaro anche chi ha fatto la denuncia e a parlare è il fratello di Ricky Martin, Eric. Durante una diretta su Facebook e come riportato da El Universo ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022)è nella buferale accuse di molestie. Secondo le indiscrezioni riportate dal programma televisivo argentino “La tarde” e dal periodico “El Pais”, sarebbe stato ilDennis, figlio della sorellastra Vanessa, ad accusare il cantante di. La persona che avrebbe subito gli abusi che hanno fatto scattare un provvedimento restrittivo nei confronti dell’artista fa parte quindi della famiglia. La notizia delle accuse nei confronti diera trapelata nei giorni scorsi ma ora è chiaro anche chi ha fatto la denuncia e a parlare è ildi, Eric. Durante una diretta su Facebook e come riportato da El Universo ha ...

natish__ : RT @lovedjiminn: non ho letto davvero che Ricky Martin si è scopato suo nipote per 7 mesi e ora rischia la galera per 50 anni - FQMagazineit : Ricky Martin difeso dal fratello dopo l’accusa di violenza domestica: “Nostro nipote soffre di problemi mentali” - imnotmartina_ : RT @Guess_we_should: Comunque questa roba di Ricky Martin farà più scalpore di Woody Allen o Musk o chiunque altro perchè gay Non sto facen… - sarahgarofalo9 : @H3r_Yerde Sconvolta e non ci credo che ricky martin ha fatto una cosa del genere - villanelle067 : alla storia di ricky martin non ci credo manco un po' -