Oroscopo Branko di Sabato 16 Luglio 2022 | Toro confuso

(Di sabato 16 luglio 2022) L’diper oggi,16Ariete Avete difficoltà a frenare le reazioni impulsive.Energia sul lavoro e negli affari. Luna porta confusione Gemelli Giornata fortunata grazie al primo quarto in Bilancia per il vostro segno. Cancro Smettetela di fare i modesti e siate realisti. Leone Influssi positivi in amore. Vergine La settimana si chiude in modo favorevole per voi. Bilancia Crescono le tensioni in coppia e nei rapporti stretti. Scorpione Plutone è il vostro pianeta guida e stasera inciderà sulla vostra vita. Sagittario La giornata ruota intorno a: amore, benessere e casa. Capricorno Aria di cambiamento, alcuni eventi modificheranno le vostre abitudini. Acquario Oggi potrebbe essere una giornata di dubbi e ...

