Pubblicità

RecensioniLibra : @Pinucci63757977 @fattoquotidiano Fa solamente da contraltare al titolo de 'Il Giornale' che paventa ombre russe sulla crisi di governo - paolobucci68 : @berardino Noi non abbiamo evidenza dì alcuno. Nn possiamo affermare cose non documentate. Ci limitiamo a dire che… - anna_mitica : #editoriale di @AugustoMinzolin su @ilgiornale dal titolo: 'Ombre russe sulla crisi' - libellula58 : RT @vncnzvlln92: Le famigerate 'ombre russe' che per alcuni si sarebbero allungate sull'attuale crisi di governo italiana sono la cosa più… - valeconticello : RT @vncnzvlln92: Le famigerate 'ombre russe' che per alcuni si sarebbero allungate sull'attuale crisi di governo italiana sono la cosa più… -

ilGiornale.it

... un nuovo contatto, telefonico, ma - dopo un breve spiraglio - a sera sono tornate lunghesul ... Meglio far votare gli italiani che far passare loro 9 mesi sulle montagne. Non vedo l'ora che ......dell'espansione dell'universo e anche a causa della sua abitazione situata sotto le montagne... MERCOLEDi 27 LUGLIO, ORE 16.30e nebbia In una citta senza nome il timido Kleinman viene ... L'ombra di Mosca sullo strappo M5s: "Il nuovo premier Meglio che non sia asservito agli Usa" Dopo la mossa dei 5 Stelle Mosca esulta: il nuovo premier non sia filo Usa. Pressing di Washington per Draghi. Ue: Putin cerca di destabilizzare i governi ..."Il venire meno della prevalenza della rotta russa avrà in prospettiva due esiti principali ... non ha tuttavia nascosto luci ed ombre dell’attuale disegno del mercato elettrico". Da una parte, rileva ...