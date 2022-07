Mourinho e la Roma sulla pelle: il portoghese si tatua la Conference (Di sabato 16 luglio 2022) José Mourinho e la Roma tatuata sulla pelle: il tecnico portoghese si disegna la Conference sul braccio destro Mourinho e la Roma per sempre tatuato sulla pelle. Il tecnico portoghese alla sua prima stagione in giallorosso ha giocato e vinto la Conference, diventando il primo allenatore ha vincere tutte e tre le competizioni internazionali. Vittoria che diventa un tatuaggio per il portoghese, insieme alla Conference sul braccio destro anche Europa League e Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) Josée lata: il tecnicosi disegna lasul braccio destroe laper sempreto. Il tecnicoalla sua prima stagione in giallorosso ha giocato e vinto la, diventando il primo allenatore ha vincere tutte e tre le competizioni internazionali. Vittoria che diventa unggio per il, insieme allasul braccio destro anche Europa League e Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

