LIVE Colonia-Milan 0-1 | la sblocca Giroud

Pubblicità

filoni_diletta : RT @soloxmilanisti: LIVE SXM, Colonia-Milan: fischio d'inizio alle ore 19 - gilnar76 : Amichevole Colonia-#Milan 0-0 LIVE: si parte! #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : LIVE MN - Colonia-Milan (0-0): tra poco il fischio d'inizio della prima amichevole dei rossoneri!: Ci siamo quasi,… - infoitsport : Amichevole Colonia-Milan LIVE: sintesi e tabellino del match - infoitsport : LIVE Colonia-Milan alle 19, formazioni ufficiali: davanti c'è Giroud | Primapagina -

In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfidasul nostro sito.- Milan, le formazioni ufficiali(4 - 2 - 3 - 1): Schwabe; Schmitz, Hubers, Chabot, ...PROBABILI FORMAZIONI(4 - 1 - 3 - 2): Schwäbe; Ehizibue, Hübers, Chabot, Pedersen; Skhiri; Ljubicic, Uth, Kainz; Andersson, Modeste. MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Stanga, ...Rimanete con noi e il nostro live testuale per non perdervi nessuna emozione di questa prima amichevole! COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Hübers, Chabot, Pedersen; Ljubicic, Skhiri; Adamyan, Uth, ...14' Movimento di Rebic da sinistra verso destra a liberare lo spazio per Brahim Diaz, palla che arriva allo spagnolo al limite dell'area e conclusione alle stelle. 12' ...