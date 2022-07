“La scherma ha bisogno di ringiovanirsi”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 luglio 2022) La stoccata è veloce e precisa. Chirurgica. Daniele Garozzo la prepara con cura, poi affonda il colpo in un lampo come al solito. Ma non per demolire, anzi. Lui è un medico, ha giurato con Ippocrate: deve curare, non uccidere. Ma è anche uno schermidore, tira di fioretto e, a differenza delle altre due armi, può colpire solo con la punta e in una porzione ridotta del corpo dell'avversario. E, soprattutto, sa che colpire non è sufficiente se tutti i movimenti immediatamente precedenti non sono funzionali alla stoccata. E poi, ultimo ma non meno importante, è innamorato dello sport che pratica, un amore scoperto a 7 anni grazie a Zorro e D'Artagnan, un amore così grande da diventare uno dei più vincenti della disciplina. Ecco perché le sue parole sono così decise e pesano di più all'inizio di un Mondiale, partito ieri in Egitto, che lo vedrà ancora protagonista. "La ...