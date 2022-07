Inter, accordo vicino per il rinnovo con Nike. Le cifre e i dettagli (Di sabato 16 luglio 2022) con il marchio per il club nerazzurro Sono stati mesi di trattative dure tra Inter e Nike per rinnovare il precedente contratto, largamente sottostimato rispetto al nuovo status nerazzurro e alle indicazioni del mercato. Nelle prossime settimane, quindi, si potrebbe chiudere un accordo con cifre più che doppie rispetto al precedente contratto. La firma sarà messa su una nuova intesa che all’anno garantirà oltre 25 milioni di euro e per un periodo compreso tra cinque e otto anni. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) con il marchio per il club nerazzurro Sono stati mesi di trattative dure traper rinnovare il precedente contratto, largamente sottostimato rispetto al nuovo status nerazzurro e alle indicazioni del mercato. Nelle prossime settimane, quindi, si potrebbe chiudere unconpiù che doppie rispetto al precedente contratto. La firma sarà messa su una nuova intesa che all’anno garantirà oltre 25 milioni di euro e per un periodo compreso tra cinque e otto anni. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

