Guerra in Ucraina: Odessa nel mirino. Il racconto di oggi 16 luglio (Di sabato 16 luglio 2022) Continua l’offensiva russa, che nella scorsa notte ha lanciato un attacco missilistico sulla città di Odessa, in Ucraina, con un bombardiere strategico Tu-95 dai cieli di Stavropol. La notizia, diffusa da Unian, riporta che un missile da crociera ha colpito un magazzino della città. Da ciò è scaturito un incendio che ha interessato un’area di mille metri quadrati. Il servizio stampa della Direzione del Servizio statale di emergenza della regione ha aggiunto che nella mattinata di oggi le fiamme sono state domate. Fortunatamente al momento sembra essere pari a zero il bilancio di vittime e feriti. L’attacco di oggi arriva dopo quello che ieri sera ha colpito la regione di Odessa. AnsaI Russi hanno lanciato tre missili, ma le forze ucraine sono riuscite ad intercettarne uno. Anche in questo bombardamento ... Leggi su velvetmag (Di sabato 16 luglio 2022) Continua l’offensiva russa, che nella scorsa notte ha lanciato un attacco missilistico sulla città di, in, con un bombardiere strategico Tu-95 dai cieli di Stavropol. La notizia, diffusa da Unian, riporta che un missile da crociera ha colpito un magazzino della città. Da ciò è scaturito un incendio che ha interessato un’area di mille metri quadrati. Il servizio stampa della Direzione del Servizio statale di emergenza della regione ha aggiunto che nella mattinata dile fiamme sono state domate. Fortunatamente al momento sembra essere pari a zero il bilancio di vittime e feriti. L’attacco diarriva dopo quello che ieri sera ha colpito la regione di. AnsaI Russi hanno lanciato tre missili, ma le forze ucraine sono riuscite ad intercettarne uno. Anche in questo bombardamento ...

Pubblicità

GiovaQuez : Medvedev sul suo canale Telegram si chiede chi sarà ora il prossimo leader europeo che ha apertamente contrastato l… - ilfoglio_it : Quel che fa Putin in Ucraina è un crimine di guerra. L’esercito di Mosca colpisce deliberatamente i cittadini, li a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Oltre 1000 bimbi uccisi o feriti dall'inizio della guerra #ANSA - emanuelAngori : RT @martadassu: La guerra vera in Ucraina e la guerricciola in Italia: non siamo all’altezza dei tempi drammatici che stiamo vivendo. - lorenzhaus : RT @LucioMalan: Ricordo che in 235 anni di Costituzione, negli USA si è SEMPRE votato, anche nel 1812 con le truppe britanniche sul suolo a… -