Giroud | 'Esultanza con lo scudetto? È bello su questa maglia Siamo i campioni Adli è in un grande Milan'

(Di sabato 16 luglio 2022) Intervistato daTv, l'attaccante Olivier, ha parlato della partita vinta e decisa da una sua doppietta, per 2-1 contro il Colonia. LA DO...

Milan News

Abbiamo visto l'esito finale, nessun arrivo ed è partito Conti, con la solitaper il ...che il riscatto di Messias sia stato valutato anche per avere un giocatore in più da alternare a...gol Tammy Abraham Romelu Lukaku tornerà all'Inter. Non è ancora ufficiale, ma è ... Una maledizione che assomiglia a quella che al Milan ha spezzatoquest'anno. Lukaku, dunque: 15 gol ... Giroud a Milan TV: "Lo Scudetto è molto bello su questa maglia rossonera. Bene ripartire vincendo" Intervistato da MilanTv, l'attaccante Olivier Giroud, ha parlato della partita vinta e decisa da una sua doppietta, per 2-1 contro il Colonia. LA DOPPIETTA - “Penso che è sempre bene iniziare con i go ...Olivier Giroud ha cominciato la stagione come aveva finito la precedente: con una doppietta. L'attaccante del Milan, che ha deciso la sfida amichevole contro il Colonia, ai microfoni del canale temati ...