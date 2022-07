Gazzetta: il Napoli sta provandi a rimontare il Rennes per Kim che piace a Spalletti (Di sabato 16 luglio 2022) Questione difensore centrale, chi sostituirà Koulibaly. La Gazzetta, con Maurizio Nicita, scrive che il preferito di Spalletti è kim il sudcoreano del Fenerbahce che è vicinissimo al Rennes anche se non è detta l’ultima parola. Luciano Spalletti spinge per avere il coreano Kim-Min-jae, che ritiene uno dei migliori in prospettiva. Il Napoli sulla trattativa è partito in ritardo – dopo la cessione di Koulibaly – e ha dovuto rimontare rispetto al Rennes, che è allenato da Bruno Genesio, l’uomo che aveva lanciato il difensore centrale in Cina nel Guoan di Pechino. Proprio questo feeling aveva portato il gigante sudcoreano ad accettare in un primo momento l’offerta del Rennes. Ma il Napoli nella notte fra giovedì e venerdì ha convinto gli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 luglio 2022) Questione difensore centrale, chi sostituirà Koulibaly. La, con Maurizio Nicita, scrive che il preferito diè kim il sudcoreano del Fenerbahce che è vicinissimo alanche se non è detta l’ultima parola. Lucianospinge per avere il coreano Kim-Min-jae, che ritiene uno dei migliori in prospettiva. Ilsulla trattativa è partito in ritardo – dopo la cessione di Koulibaly – e ha dovutorispetto al, che è allenato da Bruno Genesio, l’uomo che aveva lanciato il difensore centrale in Cina nel Guoan di Pechino. Proprio questo feeling aveva portato il gigante sudcoreano ad accettare in un primo momento l’offerta del. Ma ilnella notte fra giovedì e venerdì ha convinto gli ...

