G20: summit Finanze rischia di chiudersi senza comunicato (Di sabato 16 luglio 2022) Manca il consenso dopo le discussioni dominate dall'offensiva russa in Ucraina. Il summit sull'isola di Bali ha visto da un lato l'Occidente, che ha denunciato l'impatto della guerra in Ucraina nell'... Leggi su tg.la7 (Di sabato 16 luglio 2022) Manca il consenso dopo le discussioni dominate dall'offensiva russa in Ucraina. Ilsull'isola di Bali ha visto da un lato l'Occidente, che ha denunciato l'impatto della guerra in Ucraina nell'...

Pubblicità

rulajebreal : Durante il G20 tutti i Ministri hanno rifiutato di farsi fotografare assieme a Lavrov, il ministro degli Esteri del… - ICCItaly : Barbara De Donno, Segretario #ICCItalia, ha trasmesso ieri al Ministro delle Finanze #DanieleFranco il messaggio co… - Rikjard76 : RT @radiocittaperta: Al #g20Indonesia di #Bali, emergono le ambiguità dei 'non allineati'. L’#India per es., che fa parte di strutture crea… - radiocittaperta : Al #g20Indonesia di #Bali, emergono le ambiguità dei 'non allineati'. L’#India per es., che fa parte di strutture c… - CardelliAc : RT @rulajebreal: Durante il G20 tutti i Ministri hanno rifiutato di farsi fotografare assieme a Lavrov, il ministro degli Esteri del regime… -