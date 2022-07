Fiumicino | prosegue il restyling del Lungomare | sostituiti tutti i punti luce

(Di sabato 16 luglio 2022)– “E’ molto forte l’attenzione di questa Amministrazione per il. Dopo la sostituzione completa diammalorati dalla salsedine, siildeldella Salute“. Lo annuncia in una nota stampa l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia. “Ilè di fondamentale importanza per– commenta l’assessore – ed il mio ufficio si sta impegnando, insieme all’Amministrazione tutta, per renderlo sempre più piacevole ai residenti e a chiunque venga a passare una bella giornata sulle nostre spiagge“. “Piùdunque, paliriverniciati, manto stradale ripristinato, segnaletica rifatta nelle scorse settimane, eventi ...

