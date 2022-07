Draghi, il Paese è più grande di Conte (Di sabato 16 luglio 2022) L’appello a rimanere degli eroi del Covid e dei sindaci: se ignora il principio di realtà anche il “salvatore” rischia di diventare un disertore. E se cade, non ricominciamo con il Draghi dopo Draghi, il governo lo fa il popolo Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 luglio 2022) L’appello a rimanere degli eroi del Covid e dei sindaci: se ignora il principio di realtà anche il “salvatore” rischia di diventare un disertore. E se cade, non ricominciamo con ildopo, il governo lo fa il popolo

ignaziocorrao : Capiamoci. L’Italia è un Paese in cui un ex Premier propone una petizione, ripeto petizione, per avere Draghi ancor… - Ettore_Rosato : Quello che sta succedendo in queste ore al governo e al Paese ha dell'incredibile. Vi invito a firmare la petizione… - AndreaOrlandosp : Come Partito Democratico abbiamo chiesto al Presidente #Draghi di riconsiderare la sua decisione: una crisi in ques… - Simo07827689 : RT @francotaratufo2: #Draghi: 'Nel suo orizzonte non rientravano i poveri, una fastidiosa variabile, né le voci discordanti. Si è mostrato… - CavalloliberoZ : RT @Vito68122235: Incredibile.....il governo dei migliori di Draghi registra un ulteriore record negativo Dai dati ufficiali pubblicati da… -