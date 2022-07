Draghi, grillini allo sbando. Salvini e Berlusconi: governo senza di loro (Di sabato 16 luglio 2022) Il consiglio nazionale dei Cinquestelle «è riunito in modo permanente». Recita così il bollettino di guerra che arriva dal quartier generale pentastellato di Campo Marzio,... Leggi su ilmattino (Di sabato 16 luglio 2022) Il consiglio nazionale dei Cinquestelle «è riunito in modo permanente». Recita così il bollettino di guerra che arriva dal quartier generale pentastellato di Campo Marzio,...

Pubblicità

matteorenzi : Draghi ha fatto bene, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. I grillini hanno f… - ItaliaViva : Non sono mai stato così orgoglioso della battaglia in solitaria per mandare a casa #Conte e portare #Draghi a Palaz… - matteorenzi : Ci vediamo alle 13, in diretta dal Senato. Farò un appello a Mario Draghi: parli al Paese dicendo le cose che vanno… - cavallo_susie : @giovannidalloli A livello internazionale l'unico che potrebbe salvarci la faccia sarebbe una personalità tipo Gent… - Possidonio_GG : '???? ?????????????????? ?????? ????????????????' di far dimettere Maio Draghi da Presidente del Consiglio, è andata a buon fine. Ora i g… -