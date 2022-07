Dal bagno alla crema solare, vademecum per le vacanze sicure dei bimbi (Di sabato 16 luglio 2022) Da che età i bambini possono fare il bagno al mare? Che protezione solare scegliere? Cosa sono le malattie da calore? Quali accortezze avere in montagna? L’aria condizionata si può usare anche con i neonati? Molti sono i dubbi, le incertezze e i timori da parte dei genitori, soprattutto se alle prime armi, in tempo di vacanze. Per loro la Società italiana di pediatria (Sip) ha messo a punto un vademecum su cosa è bene sapere e fare per vivere in tranquillità l’estate con i più piccoli. A curarlo Elena Scarpato, Elena Bozzola, Antonella Di Stefano, pediatri del Consiglio direttivo Sip. Ecco le risposte alle 16 domande più frequenti di mamme e papà riguardo all’estate dei più piccoli: 1) Da che età si possono portare i bambini al mare? Anche i bimbi molto piccoli possono andare al mare, l’importante è ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 luglio 2022) Da che età i bambini possono fare ilal mare? Che protezionescegliere? Cosa sono le malattie da calore? Quali accortezze avere in montagna? L’aria condizionata si può usare anche con i neonati? Molti sono i dubbi, le incertezze e i timori da parte dei genitori, soprattutto se alle prime armi, in tempo di. Per loro la Società italiana di pediatria (Sip) ha messo a punto unsu cosa è bene sapere e fare per vivere in tranquillità l’estate con i più piccoli. A curarlo Elena Scarpato, Elena Bozzola, Antonella Di Stefano, pediatri del Consiglio direttivo Sip. Ecco le risposte alle 16 domande più frequenti di mamme e papà riguardo all’estate dei più piccoli: 1) Da che età si possono portare i bambini al mare? Anche imolto piccoli possono andare al mare, l’importante è ...

salutegreen24 : (Adnkronos) - Da che età i bambini possono fare il bagno al mare? Che protezione solare scegliere? Cosa sono le mal… - littIesatellite : buongiorno oggi seconda volta che vado al mare questa estate non mi era mai successo che tra sessione esami e di re… - Luca_moli82 : RT @meg_abn: #Palermo Cerchiamo badante convivente sostituta dal 19 agosto al 28 settembre. Vaccinata (3 dosi), da mettere in regola, 3 pom… - joellegasparri : vista dal bagno mentre sbocco - zazoomblog : Dal bagno alla crema solare vademecum per le vacanze sicure dei bimbi - #bagno #crema #solare #vademecum -