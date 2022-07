Cancella queste app! C’è nuovo malware Android che sta infettando tutti: superati i 3 milioni di download (Di sabato 16 luglio 2022) Sta facendo una vera e propria strage un nuovo malware Android. Come molti altri simili, sta sfruttando delle applicazioni assolutamente legali finite sul Play Store, il negozio online di Google, per appunto arrivare ai dispositivi degli utenti e fare un sacco di danni. malware Android, 16/7/2022 – Computermagazine.itIl suo nome è Autolycos ed è stato scoperto da tale Maxime Ingrao, ricercatore di Evina, un’azienda specializzata in sicurezza informatica. Una volta che il malware si inserisce furtivamente nello smartphone o nel tablet del malcapitato, a quel punto lo stesso inizia a sottoscrivere dei servizi premium senza che il possessore del telefono ne sia a conoscenza, con conseguenza che il proprio conto telefonico si svuota in un batter d’occhio. Il malware ... Leggi su computermagazine (Di sabato 16 luglio 2022) Sta facendo una vera e propria strage un. Come molti altri simili, sta sfruttando delle applicazioni assolutamente legali finite sul Play Store, il negozio online di Google, per appunto arrivare ai dispositivi degli utenti e fare un sacco di danni., 16/7/2022 – Computermagazine.itIl suo nome è Autolycos ed è stato scoperto da tale Maxime Ingrao, ricercatore di Evina, un’azienda specializzata in sicurezza informatica. Una volta che ilsi inserisce furtivamente nello smartphone o nel tablet del malcapitato, a quel punto lo stesso inizia a sottoscrivere dei servizi premium senza che il possessore del telefono ne sia a conoscenza, con conseguenza che il proprio conto telefonico si svuota in un batter d’occhio. Il...

