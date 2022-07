Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 15 luglio 2022

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 16 luglio 2022)tv: idei programmi più visti di16, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il varietà Top Dieci ha totalizzato in media 2109 spettatori (17.30% di share); su Canale5 la serie tv New Amsterdam ha avuto 1128 spettatori (share 10.69%) nella media dei due episodi. Il film Codice 999 su Italia1 ha ottenuto 743 spettatori (5.73%); su Rai2 l’episodio di NCIS Unità anticrisi ha portato a casa 734 spettatori (5.14%) mentre quello di NCIS Hawaii 611 spettatori (4.68%); Filorosso Speciale su Rai3 ha conquistato 645 spettatori (5.43%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado – Le storie ha interessato 966 spettatori (8.29%) e su ...