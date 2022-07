(Di venerdì 15 luglio 2022) Il meme “RKO Outta Nowhere” può anche non essere più di moda, ma la mossa finale di Randy Orton rimane una delle più iconiche del mondo del wrestling, amata sia dai fan che dai colleghi della vipera. Recentemente @PWUnlimited ha condiviso sui social media unche mostra la nuova campionessa femminile di SmackDown, Liv, mentre riceve la classica mossa finale da, altra famosa Superstar della WWE. In particolare, la cosa che rende singolare ilè che la RKO è avvenuta mentre lae laerano su unae sembra essere stata tutta un’idea di Liv. Livtook an RKO on a boat. pic.twitter.com/pJOW1NoFaH— PWUnlimited (@PWUnlimited) July 14, 2022

Zona_Wrestling : #WWE VIDEO: Sonya Deville esegue l'RKO su Liv Morgan su una barca - - eoxsloot : RT @itsmarshmelon: JAHSHSJSBS SONYA - itsmarshmelon : JAHSHSJSBS SONYA - Sonya_123 : RT @Petrux9: Oggi volevo saltare giù dal cavatappi. Today I wanted to jump trough the corkscrew. -

