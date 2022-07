Traffico Roma del 15-07-2022 ore 18:30 (Di venerdì 15 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera e ben trovati per un nuovo aggiornamento sulla A1 Roma Napoli continua il Traffico in direzione del Capoluogo campano con rallentamenti e code a tratti possibilità lepidio dell’autostrada A24 e lo svincolo di Valmontone ripercussioni anche sulla diramazione Roma Sud dopo l’uscita di Monte Porzio Catone sul grande raccordo anulare In quest’ultima ora non ci sono cambiamenti circolazione sostenuta in rallentata sulla carreggiata esterna tra l’autostrada Roma-fiumicino e la Tuscolana non vuole interna si rallenta sempre per Traffico intenso tra la Cassia bis Prenestina nessun disagio di rilievo e né questo pomeriggio in uscita da Roma sul tratto Urbano della A24 e sono in diminuzione gli spostamenti ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera e ben trovati per un nuovo aggiornamento sulla A1Napoli continua ilin direzione del Capoluogo campano con rallentamenti e code a tratti possibilità lepidio dell’autostrada A24 e lo svincolo di Valmontone ripercussioni anche sulla diramazioneSud dopo l’uscita di Monte Porzio Catone sul grande raccordo anulare In quest’ultima ora non ci sono cambiamenti circolazione sostenuta in rallentata sulla carreggiata esterna tra l’autostrada-fiumicino e la Tuscolana non vuole interna si rallenta sempre perintenso tra la Cassia bis Prenestina nessun disagio di rilievo e né questo pomeriggio in uscita dasul tratto Urbano della A24 e sono in diminuzione gli spostamenti ...

