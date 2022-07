Traffico Roma del 15-07-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani decisamente migliorato ilsulle strade della capitale al momento si registrano code per incidente solo sulla tangenziale est tra salari e Corso di Francia verso lo stadio Olimpico regolare ilsul Raccordo Anulare sul e sul percorso Urbano della A24 per Teramo ricordiamo i lavori di riqualificazione del Ponte dell’Industria tra le 22 e le 6 fino al 19 luglio divieto di transito nelle due direzioni all’occorrenza si potrà utilizzare il ponte Testaccio pure Ponte Marconi mentre per quanto riguarda il trasporto ferroviario sospesa la circolazione dei treni sulla lineaSulmona per incendio nei pressi dei Binari tra Celano e Collarmele bus sostitutivi tra Avezzano e per i dettagli di ...