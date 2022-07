Sampdoria, Ravaglia: «Ruolo portiere? Ora bisogna essere attivi e usare entrambi i piedi» (Di venerdì 15 luglio 2022) Nicola Ravaglia, portiere della Sampdoria, ha parlato dal ritiro di Ponte di Legno ai microfoni di Primo Canale Nicola Ravaglia, portiere della Sampdoria, ha parlato dal ritiro di Ponte di Legno ai microfoni di Primo Canale. Le sue dichiarazioni: Ruolo – «Il portiere nel corso del tempo si è evoluto. Deve essere attivo. Deve usare entrambi i piedi. Nel pacchetto dei tre portieri il terzo è molto più presente rispetto al passato. Penso sia importante nell’economia della squadra». CESSIONE Sampdoria – «Siamo in ritiro, possiamo lavorare bene, quello che succede fuori ci tocca solo relativamente». CONTINUA SU Sampdoria NEWS 24 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Nicoladella, ha parlato dal ritiro di Ponte di Legno ai microfoni di Primo Canale Nicoladella, ha parlato dal ritiro di Ponte di Legno ai microfoni di Primo Canale. Le sue dichiarazioni:– «Ilnel corso del tempo si è evoluto. Deveattivo. Deve. Nel pacchetto dei tre portieri il terzo è molto più presente rispetto al passato. Penso sia importante nell’economia della squadra». CESSIONE– «Siamo in ritiro, possiamo lavorare bene, quello che succede fuori ci tocca solo relativamente». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da ...

