Petrolio: chiude in rialzo a New York a 97,59 dollari (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,9% a 97,59 dollari al barile. La settimana si chiude però in con un calo del 6,9% sulla scia dei timori per un rallentamento ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Ilina New, dove le quotazioni salgono dell'1,9% a 97,59al barile. La settimana siperò in con un calo del 6,9% sulla scia dei timori per un rallentamento ...

Pubblicità

fisco24_info : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 97,59 dollari: Quotazioni salgono dell'1,9% - Amesis1 : @matteosalvinimi Alza lo sguardo...questa situazione è colpa di Draghi e dell'Europa! Crisi economica e sociale, se… - NebbiaDi : @lookati_inside @flatomica @jacopo_iacoboni 30 anni fa estrazioni nazionali per 30Mld di mc anno, ora 3. Dalla Russ… - MirkoNovelli83 : Il #petrolio chiude a $95 al barile. Confrontando l'andamento dell'ultimo anno del prezzo del #greggio con l'andame… - ansa_economia : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 96,30 dollari. Quotazioni salgono dello 0,5% #ANSA -