Perché Draghi si è dimesso e cosa è successo con Mattarella al Quirinale (Di venerdì 15 luglio 2022) «Per me questa esperienza è esaurita. Non ci sono le condizioni per andare avanti». E ancora: «Non avrei più l’agibilità politica per proseguire». Nei due colloqui al Quirinale Mario Draghi è stato chiarissimo con Sergio Mattarella sulla crisi di governo. Tanto chiaro che le dimissioni respinte dal Colle potrebbero cambiare poco o nulla: i suoi collaboratori sono già al lavoro per il discorso di mercoledì 20 luglio. Nel quale confermerà il rifiuto ad andare avanti in ogni caso. Dal Quirinale parlano di «totale identità di vedute» tra i due e di nessun contrasto con il presidente della Repubblica. I retroscena raccontano una storia diversa. E puntano sulla caduta definitiva mercoledì. Con le elezioni il 10 ottobre sullo sfondo. La cronistoria Prima di tutto la cronistoria. Il presidente della Repubblica riceve ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) «Per me questa esperienza è esaurita. Non ci sono le condizioni per andare avanti». E ancora: «Non avrei più l’agibilità politica per proseguire». Nei due colloqui alMarioè stato chiarissimo con Sergiosulla crisi di governo. Tanto chiaro che le dimissioni respinte dal Colle potrebbero cambiare poco o nulla: i suoi collaboratori sono già al lavoro per il discorso di mercoledì 20 luglio. Nel quale confermerà il rifiuto ad andare avanti in ogni caso. Dalparlano di «totale identità di vedute» tra i due e di nessun contrasto con il presidente della Repubblica. I retroscena raccontano una storia diversa. E puntano sulla caduta definitiva mercoledì. Con le elezioni il 10 ottobre sullo sfondo. La cronistoria Prima di tutto la cronistoria. Il presidente della Repubblica riceve ...

