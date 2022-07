“Mi devono operare d’urgenza”: Guenda Goria, l’ex Gf Vip in ospedale (Di venerdì 15 luglio 2022) Guenda Goria, terribile dolore per l’ex gieffina: “Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta”, ora è in ospedale, cosa le è successo Terribile spavento e dolore per Guenda Goria finita in ospedale d’urgenza dopo un grave malore accusato a causa di una emorragia interna mentre era al bar. l’ex gieffina ha raccontato l’accaduto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 15 luglio 2022), terribile dolore pergieffina: “Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta”, ora è in, cosa le è successo Terribile spavento e dolore perfinita indopo un grave malore accusato a causa di una emorragia interna mentre era al bar.gieffina ha raccontato l’accaduto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Guenda Goria ricoverata in ospedale: “Sono traumatizzata, ho avuto una gravidanza extrauterina. Mi devono operare d’urgen… - FQMagazineit : Guenda Goria ricoverata in ospedale: “Sono traumatizzata, ho avuto una gravidanza extrauterina. Mi devono operare d… - Novella_2000 : Guenda Goria ricoverata in ospedale: 'mi devono operare d'urgenza, quadro clinico non felice' - qn_giorno : Guenda Goria in ospedale: 'Mi devono operare d'urgenza' - Spettacoli - - IsaeChia : #GfVip, ex vippona in ospedale per una gravidanza extrauterina: “Forte emorragia, sono svenuta, mi devono operare d… -