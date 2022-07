L'omicidio di Serena Mollicone resta senza un colpevole: tutti assolti (Di venerdì 15 luglio 2022) L'ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Marco sono stati assolti. Non è stata la famiglia Mottola a uccidere Serena... Leggi su europa.today (Di venerdì 15 luglio 2022) L'ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Marco sono stati. Non è stata la famiglia Mottola a uccidere...

Pubblicità

RaiNews : Attesa in serata la #sentenza del processo per l' #omicidio di #SerenaMollicone, la 18enne di #Arce uccisa 21 anni… - Corriere : ?? Oggi c'è la sentenza sul caso Mollicone - Robbetta : RT @Tg3web: La Corte d'Assise di Cassino ha assolto tutti i cinque imputati, per l'omicidio di Serena Mollicone, per non aver commesso il… - FrancescoG03 : Delitto Mollicone, il verdetto dopo 21 anni: tutti assolti i 5 imputati. La rabbia dei parenti: «Vergogna»… - LVeraci : Dopo la sentenza per l'omicidio di #WillyMonteiro eravamo convinti che anche in Italia esistesse la giustizia, dopo… -