LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: brividi e finale per Gianmarco Tamberi! Semifinale durissima per la 4×400 mista (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51: Swiety-Ersetic dall’alto della sua classe recupera nel finale su Alice Mangione e l’Italia è quarta! Usa prima, seconda l’Olanda, terza la Polonia, quinto posto per la Nigeria 20.50: Italia sempre terza! Mangione se la vedrà con la Nigeria e la Polonia 20.50: Italia terza dopo la seconda frazione. Bene Folorunso 20.49: Italia quarta dopo la prima frazione: 45?80 Benati, ora Folorunso 20.46: In finale vanno le prime 3 e i due migliori tempi. Al via Belgio, Polonia, Nigeria, Usa, Italia, Giappone, Olanda, Gran Bretagna 20.45: E’ il momento della prima semifinale della 4×400 mista. Gara durissima per l’Italia con Benati, Folorunso, Lopez, Mangione 20.44: Questi i qualificati per la finale ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.51: Swiety-Ersetic dall’alto della sua classe recupera nelsu Alice Mangione e l’Italia è quarta! Usa prima, seconda l’Olanda, terza la Polonia, quinto posto per la Nigeria 20.50: Italia sempre terza! Mangione se la vedrà con la Nigeria e la Polonia 20.50: Italia terza dopo la seconda frazione. Bene Folorunso 20.49: Italia quarta dopo la prima frazione: 45?80 Benati, ora Folorunso 20.46: Invanno le prime 3 e i due migliori tempi. Al via Belgio, Polonia, Nigeria, Usa, Italia, Giappone, Olanda, Gran Bretagna 20.45: E’ il momento della prima semidella. Garaper l’Italia con Benati, Folorunso, Lopez, Mangione 20.44: Questi i qualificati per la...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Qualificazioni salto in alto maschile con Tamberi Mondiali atletica Eugene 2022 (DIRETTA) - #Qualificazioni… - toMMilanello : Jacobs, Tamberi e gli altri eroi di Tokyo sono pronti a farci sognare ancora! Al via i mondiali di #atletica di Eu… - digitalsat_it : Atletica Leggera: Mondiali di Eugene, live su Sky Sport e streaming NOW (15-24 luglio 2022) - digitalsat_it : Atletica Leggera: Mondiali di Eugene, live su Sky Sport e streaming NOW (15-24 luglio 2022) - zazoomblog : Atletica Leggera: Mondiali di Eugene live su Sky Sport e streaming NOW (15-24 luglio 2022) - #Atletica #Leggera:… -