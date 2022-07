Letta sotto choc, pronto a tutto pur di non votare: cinque giorni in ginocchio da Draghi… (Di venerdì 15 luglio 2022) Vuole andarsene. E non sembra una scelta precipitosa dopo lo schiaffo grillino sulla fiducia. Mario Draghi ha tutta l’intenzione di lasciare Palazzo Chigi per sempre. “È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo”, pronuncia solenne. Per il Pd è uno choc, lo spettro delle elezioni si avvicina minaccioso. Come un buon padre di famiglia Mattarella invita il premier dimissionario a ripensarci. E a tornare in Parlamento “per rendere comunicazioni”. La crisi di governo si parlamentarizza dopo la sfiducia dei pentastellati guidati dal traballante Conte. Il Pd sotto choc: 5 giorni per convincere Letta a restare Entro mercoledì, il giorno della verità, Letta dovrà convincere l’ex governatore della Bce a restare. Costi quel che costi, a qualsiasi condizione. Ed è già al ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 luglio 2022) Vuole andarsene. E non sembra una scelta precipitosa dopo lo schiaffo grillino sulla fiducia. Mario Draghi ha tutta l’intenzione di lasciare Palazzo Chigi per sempre. “È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo”, pronuncia solenne. Per il Pd è uno, lo spettro delle elezioni si avvicina minaccioso. Come un buon padre di famiglia Mattarella invita il premier dimissionario a ripensarci. E a tornare in Parlamento “per rendere comunicazioni”. La crisi di governo si parlamentarizza dopo la sfiducia dei pentastellati guidati dal traballante Conte. Il Pd: 5per convincerea restare Entro mercoledì, il giorno della verità,dovrà convincere l’ex governatore della Bce a restare. Costi quel che costi, a qualsiasi condizione. Ed è già al ...

