Laporta: «Il Bayern non ci ha risposto per Lewandowski» (Di venerdì 15 luglio 2022) Le parole del presidente del Barcellona, Laporta, sul caso Lewandowski: «Dal Bayern non abbiamo ricevuto nessuna risposta» Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Barcellona, Joan Laporta ha parlato di Lewandowski e del muro del Bayern Monaco. Di seguito le sue parole. «Il Bayern Monaco non ci ha risposto. Ma il club è a lavoro per dare a Xavi una rosa di livello» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Le parole del presidente del Barcellona,, sul caso: «Dalnon abbiamo ricevuto nessuna risposta» Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Barcellona, Joanha parlato die del muro delMonaco. Di seguito le sue parole. «IlMonaco non ci ha. Ma il club è a lavoro per dare a Xavi una rosa di livello» L'articolo proviene da Calcio News 24.

