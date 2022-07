La borsa tifa ancora per il tandem Draghi-Mattarella (Di venerdì 15 luglio 2022) Nessun crollo, nessuno smottamento, nessuna, nuova, fiammata dello spread. Il day after dei mercati, dopo l’apertura formale della crisi di governo in Italia e conseguente terremoto su listini e titoli di Stato, è quasi dolce. E pensare che poteva andare molto peggio di quanto visto ieri, con lo spread salito fino a quota 228 punti base, con il rendimento del Btp decennale vicino al 3,3%% e Piazza Affari sprofondata del 3,44%. Ma la musica è diversa, oggi. Il differenziale tra i titoli italiani e tedeschi è calato dello 0,13% e sceso a 215 punti base, con il rendimento sul decennale al 3,2%. Mentre la borsa si è mantenuta costantemente in territorio positivo, intorno all’1%. Che succede? Molto semplice, i mercati sperano ancora in un rientro della crisi politica, con il premier Mario Draghi mercoledì in parlamento pronto a fare la ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 luglio 2022) Nessun crollo, nessuno smottamento, nessuna, nuova, fiammata dello spread. Il day after dei mercati, dopo l’apertura formale della crisi di governo in Italia e conseguente terremoto su listini e titoli di Stato, è quasi dolce. E pensare che poteva andare molto peggio di quanto visto ieri, con lo spread salito fino a quota 228 punti base, con il rendimento del Btp decennale vicino al 3,3%% e Piazza Affari sprofondata del 3,44%. Ma la musica è diversa, oggi. Il differenziale tra i titoli italiani e tedeschi è calato dello 0,13% e sceso a 215 punti base, con il rendimento sul decennale al 3,2%. Mentre lasi è mantenuta costantemente in territorio positivo, intorno all’1%. Che succede? Molto semplice, i mercati speranoin un rientro della crisi politica, con il premier Mariomercoledì in parlamento pronto a fare la ...

