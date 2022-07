Julianne Moore presidente della giuria del Festival di Venezia 2022 - Magazine - quotidiano.net

(Di venerdì 15 luglio 2022)Statunitense classe 1960,ha più di 70 ruoli all'attivo, ha vinto un Oscar e un BAFTA (grazie a 'Still Alice'), un Emmy (per 'Game Change') e poi il premio come migliore ...

Statunitense classe 1960, ha più di 70 ruoli all'attivo, ha vinto un Oscar e un BAFTA (grazie a 'Still Alice'), un Emmy (per 'Game Change') e poi il premio come migliore attrice alla Mostra del cinema di Venezia. Julianne Moore è la presidente della 79esima Mostra del cinema di Venezia 2022. Già vincitrice di 2 Coppe Volpi e di un Oscar, l'attrice lavorerà con altri 6 giurati, tra cui un Premio Nobel.