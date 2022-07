Jeep - La futura B-Suv avvistata su strada

(Di venerdì 15 luglio 2022) Prima i rendering ufficiali, poi le foto spia. Per una volta facciamo il percorso a ritroso e osserviamo un prototipo del quale dovremmo già conoscere l'aspetto definitivo. Parliamo della B-Suv di casa, ovvero del modello inedito che andrà a inserirsi nella stessa fascia di mercato oggi presidiata dalla Renegade e che è stato avvistato in Portogallo durante le riprese di uno spot televisivo. Secondo le prime informazioni, la nuova Suv compatta arriverà sul mercato nei primi mesi del 2023 e sarà il primo modello elettrico del costruttore americano. Il suo nome non è stato ancora definito: la Casa, tuttavia, potrebbe svelarlo già nei prossimi mesi, magari al Salone di Parigi in programma a ottobre. Una B-Suv sempre "premium". La nuova piccola del marchio americano nascerà su una versione evoluta della piattaforma Cmp, sviluppata dall'ex gruppo PSA e pronta ad ...

Pubblicità

... con molta probabilità nel corso dei prossimi mesi, forse già in occasione del Salone di Parigi in scena a ottobre 2022, sarà svelata la carta d'identità dellaB - SUV . Nulla ancora è ...In proposito però Stellantis ha aggiunto: 'Il marchiocontinuerà a rafforzare la sua offerta ...delegato Carlos Tavares ha confermato che la Cina rimane un mercato fondamentale per la...Nei giorni scorsi hanno fatto molto scalpore le prime foto senza veli del futuro Jeep B-SUV che è stato immortalato in strada. Ecco quando potrebbe debuttare esattamente Jeep B-SUV. Secondo le prime i ...Era stata annunciata negli scorsi mesi e dovrebbe arrivare nel 2023: la nuova Jeep elettrica sarà un B-SUV che rappresenterà la variante full electric della apprezzata Renegade.