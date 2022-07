Immissioni in ruolo 2022/23 da concorso ordinario: per molte classi di concorso non si faranno, le GM dopo il 31 agosto. Avviso Piemonte (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di Immissioni in ruolo per i docenti, ma anche di pubblicazione delle graduatorie di merito dei concorsi di cui ai Decreti dipartimentali n. 499/2020 e D.D. 23/2022 e D.D.G. 252/2022. In alcune regioni si attende ancora la prova orale, in altre mancano le graduatorie. Il problema non è solo relativo allo scioglimento della riserva per l'abilitazione per le GPS, bensì anche per le assunzioni, che inevitabilmente slittano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo diinper i docenti, ma anche di pubblicazione delle graduatorie di merito dei concorsi di cui ai Decreti dipartimentali n. 499/2020 e D.D. 23/e D.D.G. 252/. In alcune regioni si attende ancora la prova orale, in altre mancano le graduatorie. Il problema non è solo relativo allo scioglimento della riserva per l'abilitazione per le GPS, bensì anche per le assunzioni, che inevitabilmente slittano. L'articolo .

