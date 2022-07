Il sistema operativo di Google che fa rinascere i vecchi pc è realtà: Chrome OS Flex (Di venerdì 15 luglio 2022) Google fa sapere che il sistema operativo Chrome OS Flex è pronto per la distribuzione generale con un occhio particolare ai vecchi PC e Mac che vogliono tornare a nuova vita con un sistema operativo veloce, scattante e sicuro. Il sistema – annunciato a febbraio – è finalmente disponibile in una prima versione stabile, permettendo di trasformare vecchie macchine in sistemi in grado di offrire svariati servizi. Google afferma di aver certificato il sistema operativo per oltre 400 dispositivi, tra cui computer Apple, Dell e HP, tutti in grado di far girare Chrome OS Flex in modo fluido e stabile. La lista completa è ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 15 luglio 2022)fa sapere che ilOSè pronto per la distribuzione generale con un occhio particolare aiPC e Mac che vogliono tornare a nuova vita con unveloce, scattante e sicuro. Il– annunciato a febbraio – è finalmente disponibile in una prima versione stabile, permettendo di trasformaree macchine in sistemi in grado di offrire svariati servizi.afferma di aver certificato ilper oltre 400 dispositivi, tra cui computer Apple, Dell e HP, tutti in grado di far girareOSin modo fluido e stabile. La lista completa è ...

infoitscienza : Il sistema operativo di Google che fa rinascere i vecchi pc è realtà: Chrome OS Flex - Lapequenaasia : ??Samsung Smartphone Galaxy S21 Ultra 5G de 256 GB con Sistema Operativo Android Color Negro #Amazon… - TAEMUOVI : instagram down solo per i sistemi android a quanto pare, quello dell’apple mi spiegò che per ogni sistema operativo… - TAEMUOVI : @Yforever951 perché quello dell’apple mi spiegò che per ogni sistema operativo diverso ci sono versioni diverse dell’applicazione - AlessiaGuetti : @StayBombes Forse è un aggiornamento che va per sistema operativo Oggi è per Android e in un altro momento sarà per iOS -