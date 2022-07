Il re del calciomercato: #Calciomercato #SerieB | #Frosisone su #Caso del #Genoa. Sull’attaccante anche i… (Di venerdì 15 luglio 2022) Il re del calciomercato ha confermato dal suo profilo Twitter un messaggio molto chiaro che farà parlare di sé nelle prossime ore: #calciomercato #SerieB #Frosisone su #Caso del #Genoa. Sull'attaccante anche il #Venezia https://t.co/3uMFUXqws2 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 14, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Di Marzio ha attualmente raccolto 1 retweet e 142 “cuoricini”. Numeri destinati ad aumentare con il passare delle ore! Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Il re del calciomercato: #calciomercato #SerieB #Frosisone su #Caso del #Genoa. Sull’attaccante anche i… proviene da ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 15 luglio 2022) Il re delha confermato dal suo profilo Twitter un messaggio molto chiaro che farà parlare di sé nelle prossime ore: #sudel. Sull'attaccanteil #Venezia https://t.co/3uMFUXqws2 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 14, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Di Marzio ha attualmente raccolto 1 retweet e 142 “cuoricini”. Numeri destinati ad aumentare con il passare delle ore! Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Il re del: #sudeli… proviene da ...

