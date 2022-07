Gli ultimi minuti di vita di Lisa, uccisa dal missile a Vinnytsia I video (Di venerdì 15 luglio 2022) Ecco il video degli ultimi minuti di vita di una bambina di Vinnytsia, uccisa ieri dalle schegge del missile russo lanciato contro il centro commerciale. Si chiamava Lisa e aveva 3 anni. A diffondere le immagini è stata la madre, ricoverata in ospedale con profonde ferite a una gamba a causa del bombardamento Leggi su panorama (Di venerdì 15 luglio 2022) Ecco ildeglididi una bambina diieri dalle schegge delrusso lanciato contro il centro commerciale. Si chiamavae aveva 3 anni. A diffondere le immagini è stata la madre, ricoverata in ospedale con profonde ferite a una gamba a causa del bombardamento

Pubblicità

capuanogio : #DeLigt, non è finita: la #Juventus non è rassegnata a perdere l'olandese e dopo gli ultimi colloqui c'è più fiduci… - AliprandiJacopo : ??La #ASRoma ha deciso di prorogare l'Opa fino al 22 luglio I #Friedkin per ringraziare coloro che hanno aderito e… - DSantanche : In barba ai veri bisogni degli italiani, #Conte ha passato gli ultimi giorni a far tremare il governo sul #dlAiuti,… - MartinFrdric7 : RT @cdiamantini: Salviamo gli animali de La Sfattoria Degli Ultimi dall'abbattimento - Sign the Petition! - MarioMe11498338 : RT @rossonera_l: #DeKetelaere si farà. Nessun problema. Gli ultimi dettagli verrano limati e Charles sarà rossonero. Continuano a dirmi, in… -