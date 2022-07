Facebook permetterà agli utenti di aprire più profili

Leggi su it.mashable

(Di venerdì 15 luglio 2022) Via la sperimentazione per creare quattro account extra oltre a quello personale e interagire con diverse identità Nella sua longeva storia,non ha mai nascosto la volontà di prendere ispirazione dalla concorrenza per lanciare nuove funzionalità. Basti pensare alle storie di Snapchat o ai video di TikTok, entrambi finiti come formato dentro il principale social al mondo. Ma questa volta potrebbe essere Zuckerberg a …