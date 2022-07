Draghi dimissioni, lo spread sale. Di Maio: «Il governo deve andare avanti ma la vedo molto difficile» (Di venerdì 15 luglio 2022) È molto difficile che il governo Draghi possa andare avanti. Lo dice il ministro Luigi Di Maio che stamattina ha parlato delle crisi di governo ai microfoni di Rtl. «Il governo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 15 luglio 2022) Èche ilpossa. Lo dice il ministro Luigi Diche stamattina ha parlato delle crisi diai microfoni di Rtl. «Il...

