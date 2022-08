Dove comprare Nothing Phone 1 (Di venerdì 15 luglio 2022) Nothing Phone 1 è stato ufficialmente presentato ed è già possibile acquistarlo in preordine, ma Dove? Non è come i tanti smartPhone che puoi trovare nei negozi o nei centri commerciali, è disponibile esclusivamente online. Lo puoi trovare sul sito del produttore, su Amazon e anche a rate con WindTre, unico operatore italiano con cui è possibile acquistarlo grazie ad una partnership esclusiva con l’azienda londinese. Nothing Phone (1), tanto rumore per nulla Acquista su Amazon Nothing Phone (1) – 8 GB di RAM + 128 GB, Glyph Interface, doppia fotocamera da 50 MP, Nothing OS, display OLED da 6,55” 120 Hz, nero Prezzo: 499€ Puoi acquistare Nothing Phone 1 in unica soluzione su Amazon, si tratta ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 15 luglio 2022)1 è stato ufficialmente presentato ed è già possibile acquistarlo in preordine, ma? Non è come i tanti smartche puoi trovare nei negozi o nei centri commerciali, è disponibile esclusivamente online. Lo puoi trovare sul sito del produttore, su Amazon e anche a rate con WindTre, unico operatore italiano con cui è possibile acquistarlo grazie ad una partnership esclusiva con l’azienda londinese.(1), tanto rumore per nulla Acquista su Amazon(1) – 8 GB di RAM + 128 GB, Glyph Interface, doppia fotocamera da 50 MP,OS, display OLED da 6,55” 120 Hz, nero Prezzo: 499€ Puoi acquistare1 in unica soluzione su Amazon, si tratta ...

