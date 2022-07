Dalle spiagge ai bacini idroelettrici, tutto quello che c’è nella legge sulla concorrenza (Di venerdì 15 luglio 2022) Tratto da Morning Future Prima le tensioni politiche sulle concessioni balneari, poi i tassisti in sciopero. Uno degli argomenti più dibattuti nella politica italiana è la legge per il mercato e la concorrenza. Una questione che da anni si cerca di affrontare in Italia, allargando le maglie delle liberalizzazioni in settori economici differenti, senza tuttavia riuscirci. Si tratta di una legge annuale, introdotta nell’ordinamento nel 2009 ma approvata tuttavia in un solo anno, il 2017. Tutti i settori interessati appartengono al grande comparto dei servizi, attività economiche poco esposte alla concorrenza internazionale e spesso svolte attraverso un forte ruolo di intermediazione dell’operatore pubblico. Tra questi, quello su cui si è discusso di più è stata la messa a gara delle ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 15 luglio 2022) Tratto da Morning Future Prima le tensioni politiche sulle concessioni balneari, poi i tassisti in sciopero. Uno degli argomenti più dibattutipolitica italiana è laper il mercato e la. Una questione che da anni si cerca di affrontare in Italia, allargando le maglie delle liberalizzazioni in settori economici differenti, senza tuttavia riuscirci. Si tratta di unaannuale, introdotta nell’ordinamento nel 2009 ma approvata tuttavia in un solo anno, il 2017. Tutti i settori interessati appartengono al grande comparto dei servizi, attività economiche poco esposte allainternazionale e spesso svolte attraverso un forte ruolo di intermediazione dell’operatore pubblico. Tra questi,su cui si è discusso di più è stata la messa a gara delle ...

