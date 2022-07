Cure palliative pediatriche, per Speranza tema in agenda Ssn (Di venerdì 15 luglio 2022) Anche nel Dm 77, che è la riforma dell'assistenza territoriale, in Gazzetta Ufficiale da alcune settimane". Un passaggio, ha aggiunto, "riguarda proprio le Cure palliative. La necessità in questo ... Leggi su ansa (Di venerdì 15 luglio 2022) Anche nel Dm 77, che è la riforma dell'assistenza territoriale, in Gazzetta Ufficiale da alcune settimane". Un passaggio, ha aggiunto, "riguarda proprio le. La necessità in questo ...

Pubblicità

ACP_it : RT @SianiPaolo: Tra pochi giorni i laureati in Medicina e Chirurgia potranno partecipare alla prova nazionale per l’ammissione alle Scuole… - grasderost : @Resistenza1967 Nel tuo paradiso mio suocero è morto di cancro ai polmoni tra atroci sofferenze perché non esistono… - carlobellieni : Cure Palliative Pediatriche: leggere per capire e scegliere - youfullwellness : #yourfullwellness Cure palliative pediatriche, per Speranza tema in agenda Ssn - glooit : Cure palliative pediatriche, per Speranza tema in agenda Ssn leggi su Gloo -